6 Ocak Kongre baskını ABD'nin en kara günlerinden biriydi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor.

Yayınlanan son video, göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedenin boyutlarını ortaya koydu.

Polis kamerasının kaydettiği görüntüde, güvenlik güçlerinin protestocuları engellemek için verdiği mücadele yer alıyor.

Polisin yere fırlatılma anı kamerada

Görüntülerde göstericilerin bir polisi yere fırlatma anı da dikkat çekiyor.

6 Ocak günü yetersiz kalan güvenlik güçleri, göstericilerin içeriye girmesine engel olamamış ve çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Demokratlardan yeni adım

6 Ocak'ın peşini bırakmamaya kararlı görünen Demokratlar, Kongre baskınını araştıracak bir komite kurmak için adım atıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, baskının soruşturulması için Demokrat vekillerden oluşan bir komite kuracaklarını duyurdu.

Pelosi, halihazırda Kongre baskınına ilişkin yürütülen soruşturmaların tek bir elden sürdürülmesi için böyle bir komite kuracaklarını söyledi.