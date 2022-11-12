Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
ABD'deki hava gösterisinde uçaklar çarpıştı
ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.
Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.
Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor." açıklamasını paylaştı.
FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı duyuruldu.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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