ABD'de Yüksek Mahkeme, Illinois eyaletinde silah satışı yasağının kaldırılması talebini reddetti

ABD'nin Illinois eyaletinde ocak ayında yarı ve tam otomatik silahların ve büyük kapasiteli şarjörlerin satışı veya bulundurulmasının yasaklanmasının ardından bireysel silahlanmayı savunan gruplar tarafından Yüksek Mahkeme'ye itirazlar yapıldı.

Yasanın askıya alınması yönündeki talepleri değerlendiren ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın yürürlükte kalması yönünde karar verdi.

Eyalet kapsamında ocak ayında çıkarılan yasaya göre, AR-15 ve AK-47 dahil olmak üzere bir dizi uzun namlulu silahın satışı yasak kapsamında tutuluyor.

Yasa, ayrıca tabancalar için 15'ten fazla mermi ve uzun silahlar için 10'dan fazla mermi içeren şarjörlerin satışını da yasaklıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yasaklanan silahlara ve şarjörlere yasal olarak sahip olan kişilerin ise kolluk kuvvetlerine kayıt ettirmeleri şartıyla silahlarını ellerinde bulundurmalarına izin veriliyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ABD'de silahlı saldırı haberlerinin yoğun olarak yer aldığı bir zamanda çıkması dikkati çekti.

Silahlı saldırılar yaşanmıştı

Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölmüş, 39 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili olarak yakalanan 22 yaşındaki zanlı Robert E. Crimo'nun saldırıyı gerçekleştirdiği uzun namlulu silahı yasal yollardan elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak ülkede 7 Mayıs'ta Tekssas, 16 Mayıs'ta da New Mexico eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 11 kişi ölmüştü.