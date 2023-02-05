Ohio'da seyir halindeki 50 vagonlu tren bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Kimyasal madde yüklü trendeki vagonların biri alev aldı, yangın diğer vagonlara da sıçradı.

Duman metrelerce yükseldi

Yangın büyüdü, tren alev topuna döndü. Duman tabakası metrelerce yükseldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Evler boşaltıldı

Bölgeye 2 kilometreye kadar uzaklıkta yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Çok sayıda ekip yardıma koştu

Ohio'ya yakın Pensilvanya ve Batı Virginia eyaletlerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

