Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 09:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de yük treninde yangın: Bölge sakinleri tahliye edildi
ABD'nin Ohio eyaletinde kimyasal madde taşıyan yük treni raydan çıktı. Trenin vagonları alev aldı, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.
Ohio'da seyir halindeki 50 vagonlu tren bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Kimyasal madde yüklü trendeki vagonların biri alev aldı, yangın diğer vagonlara da sıçradı.
Duman metrelerce yükseldi
Yangın büyüdü, tren alev topuna döndü. Duman tabakası metrelerce yükseldi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Evler boşaltıldı
Bölgeye 2 kilometreye kadar uzaklıkta yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.
Çok sayıda ekip yardıma koştu
Ohio'ya yakın Pensilvanya ve Batı Virginia eyaletlerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
İran'da 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz