Her gün silahlı saldırı ve çatışma haberlerinin geldiği ABD'de bu kez olayın failleri iki çocuktu.

12 yaşındaki bir erkek ve 14 yaşındaki bir kız çocuğu kaldıkları yurttan kaçtılar, bir görevliyi sopayla yaraladıktan sonra izinsiz bir eve girdiler.



Çocuklar, polisin bölgeye gelmesiyle, ev sahibine ait pompalı tüfek ve kalaşnikofla yaklaşık 35 dakika boyunca polise ateş ettiler.

Polis ekipleri havadan da olaya yerini kontrol altında tutmaya çalıştı.

Çocuklardan 14 yaşındaki kız çocuğu çatışmada yaralandı, ardından 12 yaşındaki erkek çocuğu teslim oldu.

Polis şefi, 35 yıldır böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını, güvenlik güçlerinin çocukların hayatta kalması için hayatlarını riske attığını belirtti.



Yaralı olarak yakalanan çocuğunun durumunun iyi olduğu, polislerden yaralananın olmadığı bildirildi.