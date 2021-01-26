ABD'de yerli üretim ağlarını harekete geçirmek amacıyla "Gelecek Amerikan malı olacak" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Başkan Joe Biden, "Made in America" kararnamesini imzaladıktan sonra açıklama yaptı, özellikle küçük işletmelerin ana üretimdeki payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülke içindeki üretimin artırılması planlanıyor

Otomotiv sanayi ile ilgili bir örnek veren Biden, devlet alımlarında yüzde elli yerli üretim zorunluluğu olmasına rağmen, motor ve ana aksam gibi bölümleri yurtdışından aldıklarını söyledi.

Atılacak adımlarla, ülke içinde üretimin arttırılması ve devlet alımlarında yerlilik oranının yükseltilmesi planlanıyor.

Biden, Trump'ı eleştirirken, "Benzer adımları bir önceki yönetim de denedi ama bunu sağlayacak yasal alt yapıyı sağlayamadılar" dedi.