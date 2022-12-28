İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerikan vatandaşı L.E. isimli kadının dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

L.E'nin, sosyal medya platformundan iletişime geçtiği ve kendisini Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşı olarak tanıtan Alex Quin'le yaklaşık 3 ay yatırım konusunda görüşmeler yaptığı, bu şekilde güven sağlayan şüphelinin verdiği hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine 3 milyon dolar gönderdiği belirlendi.

Parasını geri alamayan L.E'nin ABD'den Türkiye'ye gelerek şikayette bulunmasının ardından ekiplerce yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucu, olaya karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Daha sonra bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis biri yabancı uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.