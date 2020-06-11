Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD'de yangın: 50 dönüm arazi küle döndü
ABD'nin California eyaletinde, Santa Monica Dağları'nın yakınlarında yangın çıktı; 50 dönüm arazi küle döndü.
Los Angeles İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Erik Scott, yangının Kuzey Sepulveda Bulvarı'nın 1300'üncü blokunda çıktığını bildirdi
4 saatte kontrol altına alındı
Söndürme çalışması sırasında bölgedeki tüm yangın söndürme helikopterlerinin kullanıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
4 saatte kontrol altına alındığı kaydedilen yangını görüntüleyen bir bölge sakini, "Bu bölgede birden fazla yangın oldu. Neyse ki fazla rüzgar yoktu." dedi.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ifade edildi.
Etiketler: California abd'de yangın orman yangınıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:05
Son Haberler
- 14:43
- 14:34
- 14:31
- 14:46
- 14:32
Sıradaki Haber
Tamamen elektrikli uçakta ilk sertifika
Yükleniyor lütfen bekleyiniz