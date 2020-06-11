Los Angeles İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Erik Scott, yangının Kuzey Sepulveda Bulvarı'nın 1300'üncü blokunda çıktığını bildirdi

4 saatte kontrol altına alındı

Söndürme çalışması sırasında bölgedeki tüm yangın söndürme helikopterlerinin kullanıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

4 saatte kontrol altına alındığı kaydedilen yangını görüntüleyen bir bölge sakini, "Bu bölgede birden fazla yangın oldu. Neyse ki fazla rüzgar yoktu." dedi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ifade edildi.