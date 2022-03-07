Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 02:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Ukrayna'ya destek gösterisi
[Fotoğraf: AA]
ABD'de Beyaz Saray'ın önünde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önünde toplanan çoğunluğu Ukraynalı yüzlerce kişi, Ukrayna halkına ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e desteklerini ortaya koydu.
Ellerinde "savaşı durdurun", "Ukrayna ile dayanışma içindeyiz", "Putin'i durdurun" ve "şimdi barış zamanı" yazılı pankartlarla sloganlar atan göstericiler, Rusya'ya yönelik tepkilerini dile getirdi.
Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert sloganlar atan göstericiler, Ukrayna halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Olaysız geçen gösteride Ukraynalılar kadar farklı milletlerden kişilerin de gösteriye katılarak Ukrayna halkına desteklerini ortaya koymaları dikkati çekti.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin Beyaz Saray ABD
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