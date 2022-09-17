Nevada eyaletinde de tek motorlu uçak kazası meydana geldi.



Henderson şehrinde havalimanına inmeye çalışan küçük uçak çevredeki otoyola sert iniş yaptı.



Uçağın içindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uçağın kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe açıldı.