Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de uçak gemisine dayanıklılık testi: 18 tondan fazla patlayıcı kullanıldı
[AFP PHOTO / US NAVY / RILEY MCDOWE]
ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.
BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.
Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Ermenistan Seçim Komisyonu'ndan parlamento seçimine ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz