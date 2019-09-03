ABD'nin California eyaleti açıklarında 6 mürettebat ve 33 yolcunun bulunduğu dalış teknesi, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldı, daha sonra battı.
O sırada güvertede bulunan 5 mürettebat denize atlayarak kurtuldu.
Yangının bir propan tüpünün patlaması sonucu çıktığı duyuruldu.
26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeninin ise hava ve deniz koşulları elverince çıkarılacağı aktarıldı.
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Türkiye, felaket sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığının yayımladığı mesajda, yaralılar için de acil şifa dilekleri iletildi.
Kaynak: TRT Haber