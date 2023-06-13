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Dünya
AA, TRT Haber 13.06.2023 08:33

ABD'de tarihi gün: Trump mahkemeye çıkacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili Miami’de hakim karşısına çıkacak. Trump, ABD'de federal bir suçlamayla hakim karşısına çıkan ilk başkan olarak tarihe geçecek.

ABD'de tarihi gün: Trump mahkemeye çıkacak

Trump, hakim karşısına çıkacağı Miami'ye ulaştı. Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

İddianame 37 suçlama içeriyor

Eski Başkan, hakkında hazırlanan ve 37 ayrı suçlamayı içeren iddianame için bugün Miami’deki Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkemesinde yerel saatle 15.00 civarında hakim karşısına çıkacak.

Trump, Miami'ye ulaştı | Fotoğraf: Reuters[Trump, Miami'ye ulaştı | Fotoğraf: Reuters]

Trump’ın aynı gün tekrar New Jersey’e dönerek akşam yerel saatle 20.15’te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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