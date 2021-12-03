Özel Savcı Tim Merklle, Franklin İlçe Şerif Yardımcısı Jason Meade'i, 4 Aralık 2020'deki bir kaçakçılık operasyonu sırasında olayla ilgisi olmadığı anlaşılan siyahi Casey Goodson'u öldürmekle suçladı.

3 ayrı suçtan yargılanacak

Merklle, bir süre önce emekli olan Meade'in, 23 yaşındaki Goodson'un arkası dönük olduğu halde birden fazla kurşunla vurarak öldürmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan yargılanmasını istedi.

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianamede, siyahi gencin kendisiyle ilgili olmayan bir operasyonda suçsuz yere vurulduğu, olay esnasında dişçi randevusundan dönen maktulün elinde bir paket sandviçle büyükannesinin evine girmek üzere olduğu belirtildi.

Meade'in avukatı Mark Collins, yaptığı açıklamada, duruşma günü müvekkilinin suçsuz olduğunu savunacağını belirtti.

"Doğru olan için savaş verdik"

Goodson'un annesi Tamala Payne de ayrı bir basın toplantısında, "Keder ve acı dolu bir yıl geçirdik. Bu yılın her günü ailemle uyanıp doğru olan için savaş verdik." şeklinde konuştu.

Birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuştu

Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyahi Amerikalıdan biri olan Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, şehirdeki siyahilerle güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.