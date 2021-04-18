Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ın Austin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Texas'ın Austin kentinde yerel saatle sabah saatlerinde yaşandığı bildirilen olayla ilgili olarak Austin-Travis bölgesi polisi bir açıklama yaptı.
Bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, şu anda yaralı olmadığını bildirdi.
Polis, saldırganın yakalanması için halen çalışmaların sürdüğünü belirterek, bölgede yaşayan sakinlerin olay mahallinden uzak durması çağrısında bulundu.
Etiketler: ABD Alışveriş Merkezi
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