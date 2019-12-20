Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı20 Aralık 2019 Cuma 20:27 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 20:30
ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
ABD medyasında yer alan habere göre, North Carolina'da sabah saatlerinde bir kamu binasında silahlı saldırı meydana geldi.
Yetkililer, saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırganın kimliği ya da saldırı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: abd silahlı saldırı north carolina