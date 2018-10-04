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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde silahlı saldırı nedeniyle bir polis hayatını kaybetti, 6 polis yaralandı.

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ABDde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Güney Carolina'nın Florence Bölgesi Acil Durum Yönetimi, Vintage Place adı verilen lüks sitede bir silahlı saldırı olduğunu duyurdu.

Florence Bölge Şerif Ofisi Sözcüsü Mike Nunn, polislere ve şerif yardımcılarına arama emriyle girdikleri bir evde ev sahibinin ateş açtığı bilgisini paylaştı.

Saldırganın evdeki çocukları esir alarak yaklaşık iki saat direndiğini belirten Nunn, olayda vurulan 7 polisten birinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Acil durum ilan edildi

Bölgede acil durum ilan edildi. Eyalet polisi, halka sokağa çıkmamaları yönünde çağrı yaptı.

Yaralanan diğer 6 polisin tedavisi sürerken, saldırgan da gözaltına alındı.

Kaynak: AA / TRT Haber
 

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