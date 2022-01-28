ABD Ulusal Hava Servisine göre, cuma akşamı ülkenin Atlantik okyanusuna yakın orta enlemlerinden başlayacak kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların doğu ve kuzeydoğu yönünde güçlenerek ilerleyeceğine, kar yağışının bazı eyaletlerde 51 santimetreyi bulabileceğine işaret edildi.

Şiddetli kar fırtınası yüzünden hafta sonu seyahatlerinin "neredeyse imkansız" hale gelebileceği, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru Maryland, New Jersey, Massachusetts ve Maine eyaletlerinde kar fırtınasıyla soğuk havanın etkisini daha da artırabileceğinin altı çizildi.

"On milyonlarca insan elektrik kesintisi ve su baskınlarına maruz kalabilir"

Meteoroloji hizmeti veren bazı kurumlar ise şiddetli ve soğuk rüzgar nedeniyle özellikle kuzeydoğu kıyı şeridinin bazı bölgelerinde on milyonlarca insanın elektrik kesinti ve su baskınlarına maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Aynı bölgede kalan New York ve Connecticut eyaletlerinde ise diğerlerine nispeten kar fırtınasının şiddetinin biraz daha düşük kalabileceği, cumartesi New York'un şehir bölgesinde kar yağışının 30 santimetreye kadar çıkabileceği duyuruldu.

Ayrıca FightAware isimli kuruluş, cumartesi ABD'de 1200'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.