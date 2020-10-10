ABD Anayasası'nda "belli kurallar çerçevesinde" kurulmasına müsaade edilen milis gruplar, hükümet karşıtı aktiviteler organize ederek iç savaş çıkarmayı amaçlamakla suçlanıyor.

Kumpası ortaya çıkaran Federal Soruşturma Bürosu (FBI), söz konusu kişilerin Michigan Valisi'ni kaçırmayı ve hükümet binalarını ele geçirmeyi planladığını açıkladı.

Milislerin, Eyalet Valisinin salgına karşı aldığı önlemleri aşırı buldukları için bu planı yaptıkları belirtiliyor.

ABD'de silahlı milis tartışması

Bu gruplar varlıklarını, Amerikan Anayasası'nın silahlanma özgürlüğü tanıyan maddesindeki "iyi idare edilen milis" ifadesine dayandırıyor.

Amerikan anayasasından önce koloniler, milis grupları güvenlikleri için gereklilik olarak görüyordu.

Ülkenin kurulmasıyla birlikte eyaletlerin eğittiği, silahlandırdığı ve kontrol ettiği milisler, sivil otoritenin astı olarak anayasada tanımlandı.

Eyalet anayasalarına göre vali, baş komutan olarak eyaletin tüm silahlı güçleri gibi milisleri de hizmete çağırma yetkisine sahip.

Bazı milis gruplar, aşırı sağ ve ona karşı olan anarşistlerden oluşuyor.

Eyalet binasını basmışlardı

Michigan'daki milisler, eyalet kongre binasını geçen ilkbaharda basarak ekonominin açılmasını istedi.

Wisconsin'da ise, polisin siyahi hareketin çevreye zarar vermesine engel olamadığı gerekçesiyle asayişi sağlama görevini kendi kendilerine üstlendi.

Şimdi ise seçim sürecinde sandıkları takip etme görevini üstlenmeye hazırlandıkları iddia ediliyor.