ABD'de seçim için geri sayım devam ediyor

ABD'de başkan adaylarının belli olacağı ön seçim sürecinin yarısı geride kaldı.

Ocak'ta başlayan ön seçim sürecinde Haziran'a kadar seçmen sandığa gidecek.

New York'ta da sandıklar kuruldu, seçmenler aday olmasını istedikleri adaya oy veriyor.

Öte yandan Demokratik Parti'de Başkan Biden, Cumhuriyetçi Parti'de eski Başkan Trump adaylık için yeterli delege sayısına ulaştığı için yarış formalite olarak görülüyor.

Sendikaların çoğu Biden'dan yana

ABD'de 2024 başkanlık seçiminin tarihi seçimlerden biri olması bekleniyor.

Özellikle iç politikada ekonomi ve çalışma hayatıyla ilgili her başlık seçim sonucu için kritik önemde.

Ön seçim sürecinde sendikaların çoğunun ise Biden'ın işçi ve çalışan yanlısı politikalarını desteklediği ortaya çıktı.

Amerikan İşçi Federasyonu ve Sanayi Örgütleri Kongresinin son anketine göre Amerikalıların üçte ikisi işçi sendikalarını destekliyor.

Sendikalar Biden'ı ABD yakın tarihinin en işçi yanlısı başkanlarından biri olarak görüyor.

Salıncak eyaletlerde son durum

ABD Başkanlık seçiminde salıncak eyaletler de kritik önemde.

Bu eyaletler nüfus ve ülke ekonomisine ciddi katkıları olduğu için seçiciler kurulu üyesi daha fazla.

Ülke ekonomisine katkıları yüksek olan salıncak eyaletlerde sendikaların verdiği destek seçim sonucunu belirlemede önemli etken.

Partiler, başkan adaylarını yaz aylarında açıklayacak.

Joe Biden ve Donald Trump herhangi bir sebeple yarış dışı kalmazsa 5 Kasım'daki seçimde yeniden Beyaz Saray için yarışacak.