ABD'de seçimin galibi Joe Biden, artık Beyaz Saray için gün sayıyor.

Seçiciler Kurulu'nun 538 delegesi, eyalet meclislerine giderek başkan ve yardımcısı için oy kullandı.

Indiana ile başlayan eyaletlerdeki oylamalar Hawai ile tamamlandı.

Oylama sonucunda Biden, kendisine başkanlığı getirecek 270 barajını geçti.

Kongre tarafından resmi olarak açıklanacak

Delegelerin oylarında bir sürpriz yaşanmadı ve tasdikli sonuçlarda olduğu gibi Başkan Trump 232, seçimin galibi Joe Biden ise 306 oy aldı.

Oylar Başkent Washington'daki Kongre’ye gönderilecek.

Seçilmiş başkan, 6 Ocak’ta Kongre tarafından resmi olarak açıklanacak.