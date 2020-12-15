Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Seçiciler Kurulu Biden'ı onayladı
ABD'de Seçiciler Kurulu, başkan ve başkan yardımcısı için oy kullandı. Oylama sonucu bir sürpriz yaşanmadı ve Biden 538 delegeden 306'sının oyunu alarak 270 barajını geçti.
ABD'de seçimin galibi Joe Biden, artık Beyaz Saray için gün sayıyor.
Seçiciler Kurulu'nun 538 delegesi, eyalet meclislerine giderek başkan ve yardımcısı için oy kullandı.
Indiana ile başlayan eyaletlerdeki oylamalar Hawai ile tamamlandı.
Oylama sonucunda Biden, kendisine başkanlığı getirecek 270 barajını geçti.
Kongre tarafından resmi olarak açıklanacak
Delegelerin oylarında bir sürpriz yaşanmadı ve tasdikli sonuçlarda olduğu gibi Başkan Trump 232, seçimin galibi Joe Biden ise 306 oy aldı.
Oylar Başkent Washington'daki Kongre’ye gönderilecek.
Seçilmiş başkan, 6 Ocak’ta Kongre tarafından resmi olarak açıklanacak.
Etiketler: Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
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