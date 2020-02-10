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ABD'de polis karakoluna silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis yaralandı.
Olay New York eyaletinin kuzeydoğusundaki Bronx kasabasında yaşandı.
Bir polis karakoluna giren saldırgan polislere ateş açtı.
Silahlı saldırı sonucu 1 polis yaralandı.
Hastaneye kaldırılan polisin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Saldırganın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Aynı kasabada devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, 1 polis yaralanmıştı.
Etiketler: abd polis karakolu new york bronxSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 06:13
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