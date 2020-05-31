ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler bir kez daha polisle karşı karşıya geldi.

Dün gerçekleşen olaya ilişkin ortaya çıkan videoda, New York Polis Teşkilatına bağlı 2 polis aracın, Brooklyn'de barikatları aşmaya çalışan protestocuların üzerine sürüldüğü görülüyor.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.