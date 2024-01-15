Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.01.2024 14:11

ABD'de Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

ABD'de, gece yarısı bir havaalanı yakınında Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'de Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

Yerel yayın yapan KRON TV'nin haberine göre, California eyaletine bağlı San Francisco kentinin güneyindeki bir havaalanının yakınında Pasifik Okyanusu'na gece yarısı uçak düştü.

Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından ABD Sahil Güvenliğinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Düşen uçağın türüne ilişkin bilgi paylaşmayan yetkili, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair de herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise düşen uçağın yerinin saptanmaya çalışıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER
ABD Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Kremlin: Ukrayna'nın barış planına yönelik görüşmeden Rusya'sız sonuç alınamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
16:10
Bakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü
16:09
Bankalar gelecek yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek
15:58
Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı
16:05
NASA, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın programını duyurdu
15:30
Haaretz: İsrail ordusu Gazze tarafına geçen İsrailli sivili "silahlı Filistinli" sanarak öldürdü
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
Edirne Valisi Sezer'in ziyareti sonrası verdiği talimatla 131 yıllık lise binası onarıma alındı
FOTO FOKUS
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ