Olay ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde meydana geldi.
PGA Golf Turnuvası'na katıldıkları belirtilen öğrencilerin yağmur sonrası sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralandıkları kaydedildi.
Kaynak: DHA
ABD'deki bir parkta golf turnuvasına katılan öğrencilerin yağmur sonrası sığındıkları ağaca yıldırım isabet etti.
Olay ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde meydana geldi.
PGA Golf Turnuvası'na katıldıkları belirtilen öğrencilerin yağmur sonrası sığındıkları ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaralandıkları kaydedildi.
Kaynak: DHA