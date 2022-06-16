Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) internet sayfasında paylaşılan rapora göre, oto-pilot uygulamasına sahip araçlar arasında Temmuz 2021'den bu yana gerçekleşen 367 kazadan 273'üne Tesla araçların karıştığı belirtildi.

Söz konusu araçların karıştığı kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Ajansın yöneticisi Steven Cliff, "Daha fazla veri topladıkça, NHTSA ortaya çıkan riskleri veya eğilimleri daha iyi belirleyebilecek ve bu teknolojilerin gerçek dünyada nasıl performans gösterdiği hakkında daha fazla bilgi edinebilecek" dedi.

Tesla'nın kazaları, araçlar Otopilot, Tam Kendi Kendine Sürüş, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleyici veya hız ve direksiyon üzerinde bir miktar kontrolü olan diğer sürücü destek sistemlerini kullanırken meydana geldi.

Şirketin bu sistemleri kullanan yaklaşık 830 bin aracı var.