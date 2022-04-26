Sıcaklık arttı. Kuru hava orman yangınlarına neden oldu. ABD'nin orta ve güney bölgelerindeki birçok noktada ormanlar alevler içinde.

Ülkenin orta kesimindeki Nebraska eyaleti orman yangınlarının yaşandığı yerlerden.

Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yangın söndürme çalışmalarına Ulusal Muhafızlar da destek veriyor.

Alevler durdurulamıyor

ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletinde de orman yangınları ile zorlu mücadele devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile alevler giderek yayılıyor.

Eyalette geçtiğimiz pazar günü, orman yangınları nedeniyle bazı bölgelerde acil durum ilan edilmişti.

ABD'de bu yıl şimdiye kadar orman yangınlarında 3 bin 500 kilometrekareye yakın alan yandı. Bu sayı, geçtiğimiz 10 yılın ortalamasına göre yüzde 30 daha fazla.

