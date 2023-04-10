ABD'de öğrencilerinden kendi "ölüm ilanlarını" yazmalarını isteyen öğretmen kovuldu

NBC News'in haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan öğretmen Jeffrey Keene, işine mal olan söz konusu uygulamasından ötürü pişman olmadığını söyledi.

Keene, öğrencileri "korkutmak ya da ölecekmiş gibi hissettirmek için değil, sadece hayatlarında neyin önemli olduğunu anlamak için" bunu yaptığını belirtti.

Hadisenin 4 Nisan'da yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Bu tarihten yalnızca bir hafta önce Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 3'ü çocuk toplam 6 kişi ölmüştü.