Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.

Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.