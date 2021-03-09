Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de lise öğrencisi bomba yapıp okula götürdü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Newaygo şehrinde, 16 yaşındaki lise öğrencisinin evde yapıp okula götürdüğü bombanın patlaması sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.
Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 23:20
- 22:34
- 23:19
- 22:29
- 22:38
Sıradaki Haber
Biden'a İran mektubu: Nükleer anlaşmanın kapsamını genişletin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz