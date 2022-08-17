Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de korkutan su hortumu
[Fotograf: İHA]
ABD'nin Florida eyaletinde çıkan dev su hortumu çevredekiler tarafından görüntülendi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Emerald Coast'ta beliren dev su hortumu korkuttu.
Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Destin kenti yakınlarında etkili olan şiddetli fırtınanın ardından çıkan çok sayıda su hortumu nedeniyle denizcilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Etiketler: ABD
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