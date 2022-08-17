ABD'nin Florida eyaletindeki Emerald Coast'ta beliren dev su hortumu korkuttu.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Destin kenti yakınlarında etkili olan şiddetli fırtınanın ardından çıkan çok sayıda su hortumu nedeniyle denizcilere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.