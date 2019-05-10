ABD'de Müslümanlara yönelik saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor.

Birkaç hafta önce silahlı protestocular, California'nın Irvine şehrinde bir camiyi hedef almıştı.

Yine Virginia'da cami projesinin konuşulduğu toplantının ortasında ayağa kalkan İslam karşıtı bir gösterici, katılımcılara, "hepiniz teröristsiniz ve söyledikleriniz de umurumda değil." diye bağırdı.

Geçtiğimiz hafta ise Philadelphia’daki bir caminin çevresine domuz kafaları bırakılmıştı.

Müslümanlara karşı nefret söylemi her alanda yaygınlaşırken, suç ihtiva eden bu tarz girişimlerin ihbar edilmeme sebebi ise yeni ve daha ciddi saldırılara maruz kalma korkusu.

Ayrıca, ülkedeki güvenlik güçlerinin bu suçlarla mücadele konusunda eğitimsiz olması da önemli bir etken.

"İhbar etmezsen, olanları kimse bilemez"

Tüm bu olayların ciddiyetine vurgu yapan İslamofobi Çalışmaları Merkezi (ISC) ise "ihbar etmezsen, olanları kimse bilemez" sloganıyla yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama sayesinde Müslümanlar, kendilerine yapılan saldırıları ihbar edebilecek.

Yürüttükleri çalışma hakkında basını bilgilendiren İslamofobi Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Hatem Bazian, "FBI'dan edindiğimiz veriler, nefret söylemi ve İslamofobi'nin Müslümanlar üzerindeki etkilerini tam olarak yansıtamıyor. Çünkü yaşanan her vaka nefret suçu kapsamına alınmıyor." ifadelerini kullandı.

Uygulamadan elde edilecek verilerin İslam karşıtlığını belgelemeye ve uzun vadede bu problemlere sistematik bir çözüm üretmeye yarayacağını söyleyen Bazian, geliştirdikleri sistemin önemine dikkat çekti.

Kaynak: TRT World