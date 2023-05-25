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Dünya
AA 25.05.2023 23:50

ABD'de ikinci turda oy kullanma oranı yüzde 7,9 arttı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda ABD'de oy kullanma oranı yüzde 7,9 artış gösterdi.

ABD'de ikinci turda oy kullanma oranı yüzde 7,9 arttı
[Fotograf: AA]

134 bin 246 kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de ikinci turda 55 bin 957 vatandaş sandıklara gitti.

ABD'de oy verme işleminin gerçekleştiği tüm temsilciliklerde sandığa gitme oranın arttığı gözlemlendi.

Washington Büyükelçiliğinde ilk tura göre ikinci turda oy verme oranı yüzde 5,7 artarken bu oran başkonsolosluklar bulunan New York'ta yüzde 10,7, Boston'da yüzde 0,7, Miami'de yüzde 3,0, Houston'da yüzde 9,3, Chicago'da yüzde 7,3 ve Los Angeles'ta yüzde 9,3 artış gösterdi.

ABD genelinde ikinci turda oy verme oranı yüzde 7,9 arttı.

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ABD genelinde ilk turda 51 bin 867 seçmen oy kullanmıştı.

Dün yerel saat 22.00 itibarıyla ülke genelinde oy verme işlemi sona ermişti.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

ABD ve Kanada'dan mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

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