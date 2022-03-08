Olay, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor Donanma Üssü'nde yaşandı.

Mide bulantısı, baş ağrısı, kızarıklık ve diğer rahatsızlıklar sebebiyle üste bulunan 6 bin kişi hastaneye sevk edildi. Bunlardan 4 bini Hawaii'deki otellere yerleştirildi.

İncelemeler sonucu, Pearl Harbor'ın şebeke suyuna, ABD Donanması'na ait Red Hill yakıt deposundan sızıntı olduğu belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakıt deposunun boşaltılarak kapatılması talimatı verdiği açıklandı.

Depolama tesisinden petrolün boşaltılmasının 12 ay sürebileceği belirtildi.