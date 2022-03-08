Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 05:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de içme suyu kaynağına yakıt sızdı
ABD'nin Pearl Harbor Donanma Üssü'nde yaşanan bir skandal ortaya çıktı. Aralık ayında, üste görevli bazı askerler ile aileleri hafif rahatsızlıklar geçirmişti. İncelemeler sonucu, üssün şebeke suyuna bir depodan yakıt sızdığı tespit edildi.
Olay, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor Donanma Üssü'nde yaşandı.
Mide bulantısı, baş ağrısı, kızarıklık ve diğer rahatsızlıklar sebebiyle üste bulunan 6 bin kişi hastaneye sevk edildi. Bunlardan 4 bini Hawaii'deki otellere yerleştirildi.
İncelemeler sonucu, Pearl Harbor'ın şebeke suyuna, ABD Donanması'na ait Red Hill yakıt deposundan sızıntı olduğu belirlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakıt deposunun boşaltılarak kapatılması talimatı verdiği açıklandı.
Depolama tesisinden petrolün boşaltılmasının 12 ay sürebileceği belirtildi.
Etiketler: ABD Su Kaynakları
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