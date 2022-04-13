Ezan günde 5 vakit müslümanları namaza davet eden ilahi bir çağrı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde cami sayısı son 10 yılda yüzde 30 arttı. Ülke genelindeki 3 bine yakın cami her gün yüz binlerce Müslümanı buluşturuyor.

ABD’de yıllar içinde ezanın hoparlörle okunmasını kabul eden şehirlere yenileri eklendi. O şehirlerin ikincisi, müslümanların en yoğun yaşadığı yerlerden Michigan’daki Dearborn.

Dearborn şehrinde bu ve benzeri 20’ye yakın büyük cami yer alıyor. Ezan 5 vakit dışarıya verilse de kurallar gereği belirli bir desibelin üzerine çıkılamıyor.

Minneapolis şehrinde de 3 vakitte ezan hoparlörlerden okunacak

2020 yılında hem Türkler'in hem Müslümanlar'ın en kalabalık olduğu New Jersey Eyaleti’nin Paterson şehri, ezanın dışarıya duyurularak okunabildiği üçüncü yerleşim yeri oldu.

Son olarak Minnesota Eyaleti’nin Minneapolis şehrinde, bu Ramazan Ayı için 3 vakitte ezanın hoparlörden okunması yönünde bir karar alındı.

Müslüman nüfusun arttığı diğer şehirlerde de önümüzdeki yıllarda benzer izinlerin çıkması bekleniyor.