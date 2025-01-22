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Dünya
AA 22.01.2025 06:16

ABD'de göçmenlik kolluk kuvvetlerine okullar ve kiliselerde tutuklama yetkisi verildi

ABD’de federal göçmenlik kolluk kuvvetlerine kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafında düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verildi.

ABD'de göçmenlik kolluk kuvvetlerine okullar ve kiliselerde tutuklama yetkisi verildi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Geçici İç Güvenlik Bakanı Benjamine Huffman, yayınladığı yeni yönergeyle düzensiz göçmenlerin belli alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiğini duyurdu.

Huffman, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerine daha fazla yetki verildiğini belirterek "Suçlular artık tutuklanmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek." ifadelerini paylaştı.

Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini paylaşarak bunun, göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini engelleyeceğini savundu.

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya sokmuş, eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayınlayarak uygulamayı sürdürmüştü.

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