Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de eve giren hindiye özel operasyon
ABD'nin Wisconsin eyaletinde ihbar üzerine olay yerine gelen polis, eve giren hindiyi dışarıya çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Operasyona katılan bir polis "Genellikle apartmanlara giren vahşi hindi ihbarı almıyoruz" dedi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Wausau kentinde polis bu sefer bir hindiyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, pencereden eve giren hindiyi dışarıya çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Koruyucu kıyafet giyerek eve giren polislerden korkan hindi ise etrafta uçuşarak diğer odalara kaçtı.
"Apartmanlara giren vahşi hindi ihbarı almıyoruz"
Girdiği odada sıkıştırılan hindi, ağ yardımı ile yakalandı. Polisin kucakladığı hindi bahçeye çıkarılarak doğal alanına bırakıldı.
Operasyona katılan polis Todd Baeten, "Genellikle apartmanlara giren vahşi hindi ihbarı almıyoruz." dedi.
Etiketler: ABD
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