Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de evde koronavirüs testine onay verildi
[Fotoğraf: Getty]
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.
Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz" dedi.
Dünyada COVID-19 salgınının merkezi olan ABD'de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.
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