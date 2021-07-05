ABD'nin New York kentinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmada Joey Chestnut sadece 10 dakika içinde tam 76 sandviç yedi. Böylece geçen yıl 75 sandviç yiyerek elde ettiği kendi rekorunu yeniden kırmış oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 10 dakikada 31 sosisli sandviç yiyen Michelle Lesco birinci geldi.

En hızlı yiyen kazandı

Bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında Florida'da da pasta yeme yarışması düzenlendi.

Elleri arkada bağlı şekilde pastayı en hızlı yiyen kazandı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada yüzler kremaya bulandı.

25 kişinin katıldığı yarışmayı Nicholas Luera birinci tamamladı. Lora, pastasını iki dakika 13 saniyede bitirmeyi başardı.