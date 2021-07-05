Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
ABD'de en hızlı yeme yarışmasından "rekor" geldi
ABD'nin Bağımsızlık Günü renkli görüntülere sahne oldu. New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması yapıldı. 10 dakikada 76 sandviç yiyen bir adam dünya rekoru kırdı. Florida'da da pasta yeme yarışmasında tüm yarışmacıların yüzü kremayla kaplandı.
ABD'nin New York kentinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.
Yarışmada Joey Chestnut sadece 10 dakika içinde tam 76 sandviç yedi. Böylece geçen yıl 75 sandviç yiyerek elde ettiği kendi rekorunu yeniden kırmış oldu.
Kadınlar kategorisinde ise 10 dakikada 31 sosisli sandviç yiyen Michelle Lesco birinci geldi.
En hızlı yiyen kazandı
Bağımsızlık günü etkinlikleri kapsamında Florida'da da pasta yeme yarışması düzenlendi.
Elleri arkada bağlı şekilde pastayı en hızlı yiyen kazandı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada yüzler kremaya bulandı.
25 kişinin katıldığı yarışmayı Nicholas Luera birinci tamamladı. Lora, pastasını iki dakika 13 saniyede bitirmeyi başardı.
Etiketler: ABD
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