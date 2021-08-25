Demokrat Parti içinde farklı düşünen gruplarından da uzlaşmasıyla bütçe planı, 212'ye karşı 220 oyla kabul edildi.

Böylelikle Demokratlar için, bütçe tasarısını Cumhuriyetçiler'in desteği olmadan yazıp onaylamanın yolu açıldı.

Bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışılacak



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, üç buçuk trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarını belirlemek için Senato ile birlikte çalışacaklarını söyledi.



Oylama sonrası senatoya teşekkür eden Biden da, Amerikan halkına yatırım yapmaya bir adım daha yakınlaşıldığını dile getirdi.



Sosyal güvenlik programları ile iklim politikasına yönelik yatırımların da yer aldığı tasarının, vergi düzenlemelerinde değişiklik de içermesi bekleniyor.

