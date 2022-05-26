Sahilde çukur kazıp içine girdiler. Kum üstlerine yığılınca çukurdan çıkamadılar.



Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti.



18 yaşındaki Levy Caverley 17 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte sahilde çukur kazdı. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun üzerine kum döküldü, iki kardeş altında kaldı.

Kazdıkları çukurdan çıkamadılar



Anne babaları ve çevredekiler hemen yardıma koştu, tahta ve kovalarla gençleri kurtarmaya çalıştı. Ancak Levy Caverley, hayatını kaybetti.



Kız kardeşi ise çukurdan yaralı olarak kurtarıldı.