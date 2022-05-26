Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:38Son Güncelleme: Kaynak: New York Post
ABD'de çukura dökülen kumun altında kalan 2 kardeşten biri öldü
[Fotoğraf: USA Today Network]
ABD'de 18 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sahilde çukur kazdı ancak kenara yığdıkları kum üzerlerine düştü. 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, kız kardeşi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Sahilde çukur kazıp içine girdiler. Kum üstlerine yığılınca çukurdan çıkamadılar.
Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti.
18 yaşındaki Levy Caverley 17 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte sahilde çukur kazdı. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun üzerine kum döküldü, iki kardeş altında kaldı.
Kazdıkları çukurdan çıkamadılar
Anne babaları ve çevredekiler hemen yardıma koştu, tahta ve kovalarla gençleri kurtarmaya çalıştı. Ancak Levy Caverley, hayatını kaybetti.
Kız kardeşi ise çukurdan yaralı olarak kurtarıldı.
Etiketler: ABD
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