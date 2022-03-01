Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 106 bin 516 artarak 79 milyon 45 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 133 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 950 bin 530'a çıktı.

California, 8 milyon 978 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 617 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 468 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 899, Florida'da ise 70 bin 84 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,2'sine en az bir doz, yüzde 69'una iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.