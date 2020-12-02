Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Covid-19 karantina süresi düşürüldü
[Fotoğraf: AA]
ABD'de, koronavirüs salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresi 14 günden 7 ila 10 güne düşürüldü.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.
Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.
CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs
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