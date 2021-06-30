ABD'de Florida'nın Miami kentinde çöken binada, enkaz altından 4 kişinin daha cansız bedeni çıkarılırken, can kaybı 16'ya yükseldi.

145 kişi ise hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor.

Eyalet İtfaiye Sorumlusu, arama ve kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğini, aralarında İsrail ve Meksika'dan ekiplerin de bulunduğu 300'ün üzerinde acil kurtarma ekibinin gece gündüz çalıştığını açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

"İhmal iddiaları" güçleniyor

24 Haziran'da bir kısmı aniden çöken binaya ilişkin art arda çıkan raporlar ise ihmal iddialarını güçlendiriyor.

Son olarak ortaya çıkan 2008 tarihli bir rapor, 1981 yapımı binada yapısal hasar bulunduğunu ortaya çıkardı.

Raporda, binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve tamirat gerektiği belirtiliyor.

Tamirat 15 milyon dolar

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, apartman sakinlerini bu yılın Nisan ayında bir kez daha uyarmış.

Mektupla yapılan uyarıda, binada daha önce fark edilen yapısal sıkıntıların artmakta olduğu ve çatının onarımının gerektiği ifade edilirken, tamiratın ise 15 milyon dolar tutacağının altı çizildi.