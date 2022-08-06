Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde gönüllüler deniz temizliği için seferber oldu. Çevre örgütü üyelerine dalgıçlar da destek verdi.



Yaklaşık 1 ay süren temizleme çalışmaları sonucu denizden 45 bin kilogram çöp çıkarıldı.

39 bin kilogram hayalet ağ toplantı



Deniz Enkazı Projesi kapsamında deniz canlılarının yaşamı için büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliği de yapıldı. Ağlar tek tek toplandı. Ekip üyeleri bölgedeki tek bir resiften 39 bin kilogram hayalet ağ toplandığını açıkladı.