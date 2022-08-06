Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de çevre gönüllüleri denizi temizlemek için seferber oldu: 45 ton çöp toplandı
[Fotograf: TRT Haber]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde çevre gönüllüleri denizi temizlemek için seferber oldu. Gönüllüler yaklaşık bir aylık çalışmalar sonucunda denizden 45 bin kilograma yakın çöp topladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde gönüllüler deniz temizliği için seferber oldu. Çevre örgütü üyelerine dalgıçlar da destek verdi.
Yaklaşık 1 ay süren temizleme çalışmaları sonucu denizden 45 bin kilogram çöp çıkarıldı.
39 bin kilogram hayalet ağ toplantı
Deniz Enkazı Projesi kapsamında deniz canlılarının yaşamı için büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliği de yapıldı. Ağlar tek tek toplandı. Ekip üyeleri bölgedeki tek bir resiften 39 bin kilogram hayalet ağ toplandığını açıkladı.
Nesli tükenmekte olan Hawaii fokları, deniz kaplumbağaları, vatozlar, köpek balıkları ve balıklar deniz kirliliği nedeniyle risk altında yaşamını sürdürüyor.
Çevreciler bu tip atıkları temizleyerek canlıların hayatının devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.
Etiketler: ABD Çevre Kirliliği
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