Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD’de H1-B vizelerinde sadeliği ve kesinliği getirecek değişikliklerin yapılacağını açıkladı.

Trump, tweetinde şunları yazdı:

“ABD’deki H1-B sahipleri, vatandaşlığa giden olası bir yol da dahil olmak üzere (ülkede) kalmanız için hem sadeliği hem de kesinliği getirecek değişikliklerin geleceğinden emin olabilirler. Biz, yetenekli ve yüksek becerili insanların ABD’de kariyer seçenekleri kovalamalarını teşvik ediyoruz.”

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.