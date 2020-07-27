Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD’de çalı yangınları devam ediyor
[Fotoğraf: DHA]
ABD’nin California eyaletinde başlayan yangınlarda 40 bin metrekarelik alanın yandığı ve yerli halkın tahliyelerinin devam ettiği bildirildi.
California eyaletinin Susanville kenti bölgesinde 18 Temmuz’da başlayan çalı yangınlarının yüzde 55’inin kontrol altına alındığı açıklandı.
İtfaiye, bin 885 personelin yangına müdahale ettiğini bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Ortaya çıktığı Hog Flat Reservoir bölgesinin adını alarak “Hog Yangını” olarak anılmaya başlayan yangının sebebi araştırılıyor.
Etiketler: abd'de yangın califronia yangınıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:07
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