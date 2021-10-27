Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
ABD'de bomba ihbarı: Binaların "temiz" olduğu açıklandı
[Fotoğraf: AFP]
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de tahliye edilen binalar tekrar giriş çıkışa açıldı, binaların "temiz" olduğu açıklandı.
ABD'de Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından herhangi bir bomba tehdidine rastlamadı.
Binalara girişe tekrar izin verildi
Kongre ve Washington DC, ihbar nedeniyle tahliye edilen Temsilciler Meclisi ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına girişe tekrar izin verdi, binaların "temiz" olduğunu duyurdu.
Etrafta ciddi bir tehdide rastlamayan polis, Kongre ve bakanlık çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemlerini gevşetti, trafiğe kapatılan yolları tekrar açtı.
Etiketler: ABD
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