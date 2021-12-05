Otomobili altına aldı, her şeyden habersiz yoluna devam etti. Otomobil sürücüsünün çaresiz çırpınışları dakikalarca sürdü.

Görenleri dehşete düşüren görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ilinois eyaletinde kayda geçti.

19 yaşındaki genç kadının kullandığı otomobil hızla ilerleyen bir tırın altında kaldı, metrelerce böyle sürüklendi.

Genç kadın sesini diğer sürücülere duyurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra çevredeki araçlara el sallayarak çaresizce yardım istedi.

Tır şoförü olanlardan habersiz yoluna devam etti

Çevredeki sürücüler olaya müdahale etmek için uğraştıysa da dikkatsiz tır şoförü olanlardan habersiz yoluna devam etti.

Dakikalar süren çabaların ardından bir kişi tır şoförünün dikkatini çekmeyi başardı. Olaydan kimse yara almadan kurtuldu.