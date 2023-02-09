Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla taziyelerini iletmek üzere başkent Washington'daki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yaşanan trajik depremlerin ardından Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ederek ABD hükümeti adına taziye defterini imzaladım. ABD (Türkiye'ye) yürekten taziyelerini iletiyor ve kararlı desteğini sunuyor. NATO müttefikimiz toparlanırken yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Washington Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou da Büyükelçiliği ziyaret ederek Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma mesajını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili Ryan Zinke de eşiyle birlikte Büyükelçiliği ziyaret ederek depremler dolayısıyla taziyelerini iletti ve dayanışma mesajları verdi. Demokrat Milletvekili Alexander Green de Büyükelçiliğe taziye mesajlarını iletmek için Türk Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Büyükelçiliği ziyaret edenler arasında, Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım toplayan, ABD'nin Florida eyaletindeki Küresel Güçlendirme Misyonu (GEM) adlı sivil toplum kuruluşunun Danışma Kurulu Üyesi iş insanı Mubashir Kazi de yer aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan tarafından karşılanan ziyaretçiler, Büyükelçiliğe konan taziye defterine yazdıkları notlarda Türkiye ile destek mesajlarını paylaştı.