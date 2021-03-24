ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yakalandıktan sonra COVID-19 testi yapılan ve pozitif çıkan 319 refakatsiz göçmen çocuğun diğer göçmen çocuklardan ayrı tutularak izole edildiği belirtiliyor.

Toplam 2 bin 897 çocuk koronavirüs oldu

Geçen ay Biden yönetimi tarafından açılan Teksas'a bağlı Corrizo Spring’teki sığınakta COVID-19 testi pozitif çıkan çocukların oranının ise yüzde 10’lara kadar çıktığı açıklandı.

2020’de COVID-19 testi pozitif çıkan refakatsiz göçmen çocukların oranı yüzde 7,4 olurken, bu da 2 bin 897 rakamına tekabül ediyor.

Tesislerde 11 bin 500 refakatsiz çocuk bulunuyor

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber, COVID-19 testi yapılan göçmen çocukların söz konusu oranlarda pozitif çıkmasının beklendiğini, bakanlığa ait 22 eyaletteki 200 tesiste gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Sağlık Bakanlığına ait tesislerde 11 bin 500’den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulunduğu bilgisi paylaşıldı.